В массовом ДТП под Петербургом погиб один человек

В массовом ДТП под Петербургом погиб один человек

На трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области столкнулись автобус и пять автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

Авария с участием автобуса и автомобилей Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord, Lada Largus произошла около 9:30 28 октября на 16-м километре магистрали А-180 недалеко от морского порта Усть-Луга. Человек, находящийся в отечественном автомобиле, скончался, трое с многочисленными травмами были госпитализированы. Полиция устанавливает личности погибшего и пострадавших.

Как пишет 47news, дорожные службы ликвидируют последствия аварии. В настоящий момент движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто, объезд осуществляется через поселок Котельский.

27 октября в Санкт-Петербурге столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших отправлены в больницу.