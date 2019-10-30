В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

Фото: dtp_03 / VK

В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с участием военной техники, сообщили РБК в управлении Росгвардии по Бурятии.

Около 09:00 (04:00 мск) на повороте на Спиртзаводской тракт водитель Nissan Patrol объехал патрульный автомобиль военной автоинспекции, который сопровождал организованную колонну. После этого внедорожник врезался в БТР, следующий в составе колонны.

По информации Росгвардии, при аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники ДПС.

При этом местный новостной портал «Аригус» сообщает, что виновником ДТП был именно БТР. Nissan получил серьезные механические повреждения.

В сентябре во время учений в Смоленской области боевой бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Как сообщала пресс-служба Центрального округа войск Национальной гвардии России, несчастный случай произошел во время условного поиска взрывоопасных предметов саперами.