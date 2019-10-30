Общество , 30 окт, 08:57
0
Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»
Минобороны показало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» атомной подлодкой «Князь Владимир». Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.
В ходе испытаний в Белом море ракету запустили по полигону Кура в Камчатском крае из подводного положения. Испытания прошли в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли к цели в установленное время.
«Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе. Она предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей», к которым относится «Князь Владимир».