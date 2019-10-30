Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
«Газпром» попросил исключений для судов под иностранным флагом в Арктике Бизнес, 09:00 Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир» Общество, 08:57 Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» Общество, 08:51 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 08:50 Группа японских туристов впервые посетила Курилы Общество, 08:45 Два конгрессмена попросили Помпео продлить СНВ-3 Политика, 08:35 Шайбу Свечникова из-за ворот признали лучшим моментом дня в НХЛ Спорт, 08:32 Росстат назвал регионы России с самыми плохими дорогами Общество, 08:28 Уют по-японски: 6 принципов ваби-саби в интерьере Недвижимость, 08:20 День до первого снега: как проверить машину к зиме РБК и Dunlop, 08:20 На дне моря нашли первый потопленный камикадзе американский авианосец Общество, 08:14 Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Как разработать ценовую стратегию с помощью чеков — кейс «Первого ОФД» Pro, 07:48
Политика ,  
0 
Два конгрессмена попросили Помпео продлить СНВ-3

Два члена палаты представителей от Демократической партии, Элиот Энгел и Боб Менендес, обратились с письмом к государственному секретарю Майклу Помпео, в котором выразили озабоченность действиями администрации Дональда Трампа в вопросе ядерного сдерживания.

В послании, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям палаты представителей, указывается, что отсутствие прогресса в заключении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может привести к тому, что российские ядерные силы в самое ближайшее время будут ничем не ограничены, а США лишатся шансов получать информацию об арсенале оппонентов.

Менендес и Энгел заявили, что в целом согласны, чтобы новую версию договора подписал и Китай. При этом они подчеркнули, что не увидели со стороны администрации действенных шагов в этом направлении.

Конгрессмены выразили также недовольство тем фактом, что в Госдепе до сих пор нет утвержденного сенатом лица, ответственного за ведение переговоров. Ранее эту должность занимала Андреа Томпсон, которая ушла в отставку, поскольку не сообщила властям о личных контактах с Марией Бутиной, осужденной в США за деятельность иноагента без соответствующего разрешения.

Политика
Белый дом обозначил сроки решения по продлению СНВ-3

СНВ-3 был подписан в 2010 году эк-президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Срок его действия истекает в 2021-м.

В конце мая 2019 года помощник президента США Тим Моррисон рассказал, что Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020-м.

Теги: СНВ, палата представителей США
Материалы по теме
Посол России в США заявил о необходимости продлевать СНВ-3 «как есть»
Политика
Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter