Два конгрессмена попросили Помпео продлить СНВ-3

Два члена палаты представителей от Демократической партии, Элиот Энгел и Боб Менендес, обратились с письмом к государственному секретарю Майклу Помпео, в котором выразили озабоченность действиями администрации Дональда Трампа в вопросе ядерного сдерживания.

В послании, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям палаты представителей, указывается, что отсутствие прогресса в заключении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может привести к тому, что российские ядерные силы в самое ближайшее время будут ничем не ограничены, а США лишатся шансов получать информацию об арсенале оппонентов.

Менендес и Энгел заявили, что в целом согласны, чтобы новую версию договора подписал и Китай. При этом они подчеркнули, что не увидели со стороны администрации действенных шагов в этом направлении.

Конгрессмены выразили также недовольство тем фактом, что в Госдепе до сих пор нет утвержденного сенатом лица, ответственного за ведение переговоров. Ранее эту должность занимала Андреа Томпсон, которая ушла в отставку, поскольку не сообщила властям о личных контактах с Марией Бутиной, осужденной в США за деятельность иноагента без соответствующего разрешения.

СНВ-3 был подписан в 2010 году эк-президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Срок его действия истекает в 2021-м.



В конце мая 2019 года помощник президента США Тим Моррисон рассказал, что Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020-м.