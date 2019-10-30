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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила в Instagram о своем уходе. Главными причинами такого шага она назвала «стабильность» и достижение потолка в шоу.

«Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению», — полагает актриса.

В декабре прошлого года Михалкова сообщила о расколе в коллективе. Молодой состав часто выступает отдельно от основателей Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. В полном же составе команда собирается только для концертов в Екатеринбурге и записи шоу на СТС.

Раскол начался с конфликта между участниками команды и ее директором Сергеем Нетиевским в 2015 году. Участники «Уральских пельменей» требовали отменить передачу товарного знака подконтрольной Нетиевскому студии First Hand Media, однако в 2017 году Арбитражный суд Москвы их иск отклонил.

Теги: «Уральские пельмени», КВН, уход
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