Экс-глава «Уральских пельменей» потребовал взыскать с шоуменов ₽70 млн

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с остальных участников почти 70 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря продюсера Ольгу Куликову.

По ее словам, речь идет о признании недействительными договоров, по которым ответчикам были зачтены в счет оплаты «результатов творческого труда» выданные ранее займы.

Официально иск против Дмитрия Брекоткина, Вячеслава Мясникова, Дмитрия Соколова и еще нескольких участников «Уральских пельменей» подала компания «Идея Фикс Медиа». Производство по делу было открыто 28 мая, предварительное судебное заседание с участием сторон назначено на 17 июля.

Нетиевский является одним из основателей ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» (ему принадлежит 10%) и был его директором до октября 2015 года, когда остальные совладельцы компании приняли решение о его отставке. Однако Нетиевский обратился в суд, который признал увольнение незаконным.

В 2016 году участники требовали отменить передачу товарного знака «Уральские пельмени» подконтрольной Нетиевскому студии First Hand Media, однако в 2017 году Арбитражный суд Москвы иск отклонил. В марте 2018 года они подали заявление в полицию о возбуждении дела против Нетиевского из-за того, что он не выплатил им 173 млн руб. Однако в ноябре 2018 года стало известно, что возбужденное дело полиция закрыла.