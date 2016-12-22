Россияне назвали город с самыми плохими в стране дорогами

Москва заняла лишь третье место в рейтинге городов, составленном на основании оценок, которые местные жители давали дорогам. Столицу серьезно обогнали Набережные Челны и абсолютный лидер рейтинга — Тюмень

Улица Республики в Тюмени (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Исследовательская служба сервиса SuperJob провела социологическое исследование, изучив мнение россиян о дорогах в их родных городах. В рейтинге городов наихудшие оценки получили дороги во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.

Оценка качества дорожного покрытия проводилась по шкале ответов «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В итоге состояние дорог во Владивостоке горожане оценили на 2,45 балла. Лидерами антирейтинга помимо Владивостока стали также Саратов и Рязань с результатом в 2,54 и 2,52 балла соответственно.

В то же время наилучшие оценки по мнению россиян заслуживают дороги в Тюмени, Набережных Челнах и Москве. При этом регионы обогнали столицу: рекордсменом по числу положительных оценок оказалась Тюмень. 40% респондентов оценили состояние дорог в городе как «отличное», 47% оценили их состояние как «хорошее», 10% — как «удовлетворительное». Таким образом, средний балл для Тюмени составил 4,25. Тюмень серьезно обогнала не только Набережные Челны (3,75 балла), но и столицу: состояние дорог в Москве получило оценку 3,57.

Санкт-Петербург оказался во второй десятке рейтинга, получив оценку чуть выше «тройки» (3,08 балла, 13-е место).

Исследование сервиса SuperJob проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года, в нем приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек, обладающие водительскими правами.