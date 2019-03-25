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Мединский вручил Диме Билану награду заслуженного артиста России

На церемонии вручения государственных наград в Большом театре певец Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России. Об этом Билан сообщил на своей странице в Instagram.

Вручение наград производил министр культуры Владимир Мединский. При этом Дмитрий Билан вышел на сцену на костылях.

https://www.instagram.com/p/BvbqFHjFPAU/

Певец рассказал, что ему приятно получить признание от президента страны и что он рад «служить душам людей».

Звание Заслуженного артиста России также вручили артистке балета Большого театра Анне Никулиной, медаль ордена «За заслуги перед отечеством I степени» — режиссеру Валерию Тодоровскому, педагогу Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александру Ревичу и концертному директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» наградили эквилибриста Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Игоря Чижова.

На церемонии Владимир Мединский также вручил актеру Всеволоду Шиловскому нагрудный знак «За вклад в российскую культур». Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, худрук Малого театра Юрий Соломин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Владимир Хотиненко и режиссер Юрий Кара получили благодарственные письма президента России.

Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста России в ноябре 2018 года «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность». Певец начал свою карьеру в начале 2000-х годов, он дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в 2006 и 2008 году. Во второй раз Билан с песней Believe стал первым исполнителем из России, который смог одержать победу на конкурсе.​

Теги: певец, награда, Дима Билан
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