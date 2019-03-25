Мединский вручил Диме Билану награду заслуженного артиста России

На церемонии вручения государственных наград в Большом театре певец Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России. Об этом Билан сообщил на своей странице в Instagram.

Вручение наград производил министр культуры Владимир Мединский. При этом Дмитрий Билан вышел на сцену на костылях.

https://www.instagram.com/p/BvbqFHjFPAU/

Певец рассказал, что ему приятно получить признание от президента страны и что он рад «служить душам людей».

Звание Заслуженного артиста России также вручили артистке балета Большого театра Анне Никулиной, медаль ордена «За заслуги перед отечеством I степени» — режиссеру Валерию Тодоровскому, педагогу Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александру Ревичу и концертному директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову.