Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы Общество, 02:48 Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Спорт, 02:33 В Турции назвали ложью сообщения о переговорах по покупке Су-35 Политика, 02:33 Соловьев прокомментировал конфликт украинских политологов в его студии Общество, 02:11 Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» Спорт, 01:58 Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии Политика, 01:40 В «Вечернем Урганте» показали удаленный фрагмент интервью с блогером Общество, 01:37 Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии Общество, 01:02 «Ведомости» узнали о скором испытании новейшей межконтинентальной ракеты Общество, 00:55 Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке Общество, 00:39 В «Яндексе» объяснили сбой в работе навигатора Общество, 00:31 В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией Политика, 00:29 Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн Общество, 00:25 Адвокат сообщил о подмене анализов обвиняемого в аварии в Екатеринбурге Общество, 00:04
Общество ,  
0 
В «Вечернем Урганте» показали удаленный фрагмент интервью с блогером

Продюсеры шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» показали удаленный фрагмент интервью со стенд-ап комиком и блогером Данилой Поперечным в эфире нового выпуска за 29 октября.

«Если такое прозвучало в наш адрес подозрение, я подумал, а вдруг мы действительно что-то важное вырезали. Если мы такое сделали, нужно найти то, что вырезали», — сказал телеведущий Иван Ургант в начале передачи.

После этого он побежал к мусорному контейнеру и нашел кассету с шуткой Поперечного. Затем в передаче показали вырезанную часть интервью с блогером.

Общество
Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке

В нем Поперечный заявил, что люди не знают, какой силой обладает Ургант. «Оказалось, что твоя передача имеет такую силу, что если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне на выступления», — сказал он.

Телеведущий отметил, что в этом фрагменте нет слов про центр «Э», о которых ранее говорил стенд-ап комик. Ургант добавил, что иногда приходится вырезать некоторые части, чтобы передача поместилась в отведенное ей эфирное время.

Поперечный написал об удалении его шутки в своем аккаунте в Twitter. Он также привел удаленный фрагмент, в котором говорилось о региональных сотрудниках центра «Э». Ургант заявлял РБК, что обеспокоен словами Поперечного об удалении его шутки, и что ситуация будет разрешена в новом выпуске шоу.

Теги: Иван Ургант, комик, «Вечерний Ургант»
Материалы по теме
Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter