В «Вечернем Урганте» показали удаленный фрагмент интервью с блогером

Продюсеры шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» показали удаленный фрагмент интервью со стенд-ап комиком и блогером Данилой Поперечным в эфире нового выпуска за 29 октября.

«Если такое прозвучало в наш адрес подозрение, я подумал, а вдруг мы действительно что-то важное вырезали. Если мы такое сделали, нужно найти то, что вырезали», — сказал телеведущий Иван Ургант в начале передачи.

После этого он побежал к мусорному контейнеру и нашел кассету с шуткой Поперечного. Затем в передаче показали вырезанную часть интервью с блогером.

В нем Поперечный заявил, что люди не знают, какой силой обладает Ургант. «Оказалось, что твоя передача имеет такую силу, что если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне на выступления», — сказал он.