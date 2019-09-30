Финансы , 30 сен, 14:21
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Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк.Онлайн»
Пользователи пожаловались на невозможность выполнения операций в приложении
В работе сервиса «Сбербанк.Онлайн» произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность выполнения операций в приложении. С проблемой перевода средств с карты на карту столкнуся и корреспондент РБК.
В Twitter Сбербанк в ответ на комментарии пользователей сообщил, что разбирается в ситуации. Специалисты кредитной организации посоветовали пользователям переустановить приложение.
«Мы не фиксируем никаких сбоев в работе мобильного приложения. Если у какого-то пользователя сервиса возникла частная проблема, мы обязательно поможем ее решить в максимально короткие сроки», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.
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