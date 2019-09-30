Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк.Онлайн»

Пользователи пожаловались на невозможность выполнения операций в приложении

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В работе сервиса «Сбербанк.Онлайн» произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность выполнения операций в приложении. С проблемой перевода средств с карты на карту столкнуся и корреспондент РБК.

В Twitter Сбербанк в ответ на комментарии пользователей сообщил, что разбирается в ситуации. Специалисты кредитной организации посоветовали пользователям переустановить приложение.

«Мы не фиксируем никаких сбоев в работе мобильного приложения. Если у какого-то пользователя сервиса возникла частная проблема, мы обязательно поможем ее решить в максимально короткие сроки», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.