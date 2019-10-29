В Петербурге произошел пожар в нежилом здании

В Петербурге произошел пожар в нежилом здании

В Петербурге произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Информация о возгорании дома в Приморском районе поступила 29 октября в 18:12.

К 19:47 пожар был потушен, возгорание произошло на площади 700 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 22 единицы техники и 102 пожарника.

Ранее 29 октября в Санкт-Петербурге загорелся Канонерский судоремонтный завод, в результате чего погибли двое рабочих.