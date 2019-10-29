Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

Двое рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью, на Канонерском судоремонтном заводе заводе в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России в СЗФО.

Инцидент произошел около 9 часов утра во время ремонта контейнеровоза. «Из-за избыточного давления в колесе при его ремонте произошел разрыв», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге РБК сообщили, что на место происшествия выехал инспектор. «По результатам осмотра с нашей стороны будет инициировано расследование несчастного случая, а следственный комитет в рамках уголовного-процессуального кодекса свои мероприятия будет проводить», — сказали в инспекции.

«На Канонерском судоремонтном заводе ничего не случилось», — заявили РБК в дирекции завода.