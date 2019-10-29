Летевший из Лондона в Бангкок самолет экстренно сел в Москве

Летевший из Лондона в Бангкок самолет экстренно сел в Москве

Самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший из Лондона в Бангкок, приземлился в аэропорту Домодедово из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф», — рассказали в Домодедово. Пассажира планируют госпитализировать, добавили в пресс-службе.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, у одного из пассажиров наблюдались острые боли в животе.

В прошлую субботу, 26 октября, лайнер «Победы», летевший по маршруту Санкт-Петербург — Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира. Источник «РИА Новости» утверждал, что речь идет о 62-летнем онкобольном, который скончался до прибытия врачей.