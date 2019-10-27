Самолет «Победы» экстренно приземлился из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, выполнил экстренную посадку в Волгограде из-за умирающего пассажира, сообщили в экстренной службе региона, передает «РИА Новости».

По данным службы, самолет экстренно приземлился из-за клинической смерти 62-летнего пассажира, страдающего онкологическим заболеванием, днем в субботу, 26 октября. Отмечается, что мужчина летел умереть на родине. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Позднее самолет продолжил рейс и приземлился в аэропорту назначения, сообщили в аэропорту Волгограда.

18 октября лайнер, летевший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка. Несмотря на усилия прибывших медиков, ребенок скончался. Как сообщили «РБК Татарстан» в МЧС, погибшей пассажиркой была девочка из Израиля.