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Грудинин заявил об отсутствии средств на выплаты по иску на 1 млрд руб.

Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин заявил об отсутствии миллиарда рублей, взыскиваемых у него судом по иску других акционеров предприятия. Об этом он рассказал Forbes.

«Ни миллиарда, ни 100 миллионов у меня нет», — сказал он. По словам Грудинина, главной целью истцов является захват совхоза через изъятие у него акций.

29 октября Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину, и постановил взыскать с него 1 млрд 66 млн 219 тыс. руб. в пользу истцов.

Общество
Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб.

Изначально акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» запрашивали сумму в размере 2,1 млрд руб. в счет убытков, которое предприятие понесло из-за незаконной передачи земель. По мнению адвоката Грудинина Максима Лухманова, суд взыскал реальный ущерб и отказал во взыскании упущенной выгоды в размере 1 млрд руб.

Защита Грудинина подтвердила, что он намерен обжаловать это решение суда.

Теги: Павел Грудинин, Совхоз им.Ленина, суд
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