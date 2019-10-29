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Политика ,  
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Зеленского встретили в Мариуполе его цитатой «Я же не лох»

Неизвестные активисты устроили акцию на проспекте Мира в Мариуполе на пути следования кортежа президента Украины Владимира Зеленского к площадке инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, как активисты развернули баннер, на котором была написана цитата Зеленского «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!», которую он произнес во время своей недавней поездки в Донбасс, когда общался с добровольцами, выступавшими против разведения сил.

Параллельно с баннером на проспекте Мира звучало звуковое сопровождение — музыкальный трек с цитатами Зеленского, произнесенные его голосом, «Я же не лох, я президент этой страны. Мне 42-й год», отмечает «112 Украина».

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Зеленский опубликовал видео спора с добровольцем в Донбассе

26 октября Зеленский побывал в Донбассе, где посетил населенный пункт Золотое на линии соприкосновения. Там у Зеленского состоялся диалог с представителями добровольческих отрядов, которые выступали против разведения сил в Донбассе. Глава государства потребовал вывезти оружие из региона, а добровольцы говорили, что его у них нет. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите», — сказал Зеленский. Позднее его офис сообщил, что украинская полиция вывезла оружие, о котором шла речь.

Теги: Владимир Зеленский, Мариуполь
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