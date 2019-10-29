Зеленского встретили в Мариуполе его цитатой «Я же не лох»

Зеленского встретили в Мариуполе его цитатой «Я же не лох»

Неизвестные активисты устроили акцию на проспекте Мира в Мариуполе на пути следования кортежа президента Украины Владимира Зеленского к площадке инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, как активисты развернули баннер, на котором была написана цитата Зеленского «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!», которую он произнес во время своей недавней поездки в Донбасс, когда общался с добровольцами, выступавшими против разведения сил.

Параллельно с баннером на проспекте Мира звучало звуковое сопровождение — музыкальный трек с цитатами Зеленского, произнесенные его голосом, «Я же не лох, я президент этой страны. Мне 42-й год», отмечает «112 Украина».