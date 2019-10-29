На Каспии из-за взрыва на катере азербайджанской компании погиб мужчина

В Каспийском море взорвался катер госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, один ее сотрудник погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авария произошла около 13:30 (12:30 мск) рядом с поселком Гюрган в мелководной части моря, говорится в сообщении. Катер перевозил взрывчатое вещество. В компании отметили, что данное вещество широко используют в морских сейсмических исследованиях и его транспортировка полностью безопасна.

От полученных травм умер один сотрудник SOCAR. Еще трое пострадали, их доставили в городскую больницу № 5, сообщили в пресс-службе.

Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.

Согласно данным местного издания Day.az, катер направлялся к поселку, чтобы установить местонахождение новых скважин.