При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

На трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», принадлежащем Каспийскому нефтяному флоту, произошел взрыв. В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.

Инцидент произошел в Каспийском море 8 мая примерно в 18:30. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Для доставки на берег раненых с помощью корабля Citadel доставили к берегу и направили в центральную больницу Баку. В Saipem отметили, что к настоящему времени пожар на корабле потушен.

По информации местного издания Qafqazinfo, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Руководитель пресс-службы Каспийского морского пароходства Мехман Мехтиев сообщил, что причиной ЧП стала авария на одном из устройств по установке трубопроводов, имеющихся на этом корабле, сообщает 1news.az.

«Мы постоянно контактируем с кораблем. В настоящее время корабль арендуется компанией Saipem. На территории, где произошла авария, работают сотрудники данной компании. Всю информацию о происшествии можно получить у них», — отметил Мехтиев.