Киев объявил об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом

Киев объявил об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом

В Херсонской области с 31 октября по 4 ноября пройдут учения с применением зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300. Об этом сообщается в Facebook командования воздушных сил Украины.

Также военные испытают ракеты к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1. Учения пройдут на полигоне Ягорлык.

Отмечается, что на время учений будет закрыто воздушное и морское пространство в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

В феврале на полигоне Ягорлык в Херсонской области прошли учебные стрельбы зенитно-ракетных комплексов Украины. Кроме того, там провели испытания нового ракетного вооружения и исследовательские пуски зенитных управляемых ракет.