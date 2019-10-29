Илон Маск предстанет перед судом по делу о клевете на британского дайвера

Илон Маск предстанет перед судом по делу о клевете на британского дайвера

Глава компании SpaceX Илон Маск предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансворта, сообщает Los Angeles Times.

В декабре состоится суд, где присяжные установят, проявил ли предприниматель небрежность, называя дайвера в Twitter педофилом без предварительной проверки этого утверждения. Маск просил суд отклонить иск дайвера, однако окружной суд Лос-Анджелеса не удовлетворил его ходатайство.

Суд пояснил, что обвинения Маска в адрес Ансворта не являются публичными спорами, при которых бизнесмен мог бы рассчитывать на защиту свободы слова.

Защита Маска заявляет, что ждет суда: «Мы понимаем, что, несмотря на извинения Маска, Ансворт хочет получить свои 15 минут славы», — цитирует издание адвоката предпринимателя Алекса Спиро.