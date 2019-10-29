Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал королю Бахрейна Хамаду ибн Исе Аль Халифе приглашение президента Владимира Путина посетить Россию. Об этом глава республики сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Король высоко оценил итоги поездки главы нашего государства в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — пишет Рамзан Кадыров.

Глава Чечни находится с рабочим визитом в Королевстве Бахрейн.

Президент России Владимир Путин в середине октября встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом. Лидеры обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, обстановку в регионе Персидского залива и Сирии, а также ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Это был первый с 2007 года визит Путина в Саудовскую Аравию. Кроме встречи с королем и наследным принцем российский лидер принял участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.