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Путин открыл памятник Примакову у МИДа
Владимир Путин и Ирина Примакова  (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии установки памятника государственному деятелю Евгению Примакову в сквере напротив здания МИД на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник Примакову создал авторский коллектив под руководством народного художника России Георгия Франгуляна. Как отмечает внук Примакова, депутат Госдумы Евгений Примаков, четыре каменных обелиска, которые окружают скульптуру, символизируют разные сферы деятельности — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин хорошо знал Примакова и всегда прислушивался к нему в международных и внутриполитических вопросах. 

О планах установки монумента стало известно в феврале 2018 года. Такое решение единогласно приняли участники заседания комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. По словам главы комиссии Игоря Воскресенского, монумент планировали установить за счет средств благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Евгений Примаков родился в 1929 году в Москве. В 1996–1998 годах он являлся главой МИД, затем был премьер-министром России и депутатом Госдумы третьего созыва. Умер Примаков в 2015 году в возрасте 85 лет.
 

Теги: МИД, памятник, Владимир Путин, Евгений Примаков
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