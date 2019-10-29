Минэнерго Казахстана раскрыло обсуждаемый с Минском объем поставок нефти

Министерство энергетики Казахстана обсуждает с Белоруссией поставки ей от 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год. Об этом во вторник заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Его слова передает ТАСС.

«От 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год. Пока так, но это коммерческие переговоры», — сообщил Бозумбаев.

25 октября Бозумбаев сообщил о согласовании с Белоруссией ключевых моментов этого соглашения, отметив, что документ еще требует внутригосударственного согласования. Также Бозумбаев добавил, что стороны еще не прописали в соглашении объемы экспорта.

О поисках альтернативы поставкам российской нефти Минск сообщил в апреле, после попадания в нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в Белоруссию, сырья, загрязненного хлорорганикой. Тогда заместитель гендиректора по коммерческим вопросам концерна «Белнефтехим» Сергей Гриб упоминал поставки нефти через «балтийские порты либо Одессу».

Позднее он заявил, что Белоруссия также начала обсуждение поставок нефти из Казахстана.