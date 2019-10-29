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Политика ,  
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В Совфеде заявили о невозможности Украины выиграть в «газовой войне»

Украина не может выиграть в серьезном споре с Россией по вопросам поставки газа через ее территорию, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«У Украины в принципе нет никакой возможности действительно выиграть — не хочется говорить слово «война» — в каком-то серьезном споре с Россией в вопросах поставки газа через ее территорию», — сказал он РБК.

По словам сенатора, большинство стран Европы являются союзниками России в вопросах транзита газа через территорию Украины. Россия предлагала Украине «весьма приемлемые» условия транзита газа, и этот факт отметили представители Евросоюза, напомнил он, однако в Киеве от этих условий отказались.

Украинская сторона настроена конструктивно в том, что касается продления газового контракта, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если намечается какая-то перспектива либо продления действующего контакта, либо заключения нового, [который] устраивает обе стороны, — нужно тихо, спокойно это сделать. На мой взгляд, украинская сторона настроена конструктивно. Если это так, то мы [это] только приветствуем», — сказал сенатор РБК. По его словам, Украина «крайне заинтересована» в российском газе, поэтому необходимо прекратить «газовую войну» раз и навсегда, считает он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украина не должна доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», поскольку есть шанс ее проиграть.

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа состоялись в понедельник в Брюсселе. Главной темой встречи стало продление контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию после истечения срока нынешнего соглашения в конце 2019 года.

Теги: Украина, российский газ, новости РБК
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