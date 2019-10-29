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Дело Baring Vostok ,  
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Фигуранту дела Калви разрешили при домашнем аресте поменять квартиру

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля, но разрешил последнему переехать в квартиру к семье. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

До решения суда Депаль проживал в квартире, специально купленной для домашнего ареста, но теперь ему позволили переехать на съемное жилье, где находится его семья.

Представитель Baring Vostok назвал необоснованным решение Мосгорсуда оставить продление домашнего ареста в силе. Соответствующее заявление есть в распоряжении РБК. «Суды продолжают игнорировать доказательства невиновности наших коллег и отсутствие состава преступления как такового», — отметил он.

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По словам представителя компании, заказанная следствием экспертиза стоимости акций и предложения об их покупке от рыночного инвестора подтверждает то, что Baring Vostok получил качественные активы, комплементарные его бизнесу, по рыночной цене.

В компании также возмутились, что несмотря на домашний арест для Калви и Дельпаля, другие фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров по-прежнему остаются в СИЗО. «Вызывает глубокое удивление, почему фигурантам одного и того же дела избирают разные меры пресечения», — заключил представитель Baring Vostok.

В начале октября Басманный суд Москвы продлил Калви и Дельпалю домашний арест до 13 января 2020 года. Сторона защиты обжаловала это решение, однако во вторник, 29 октября, Мосгорсуд оставил постановление без изменений.


 

Теги: Майкл Калви, фигурант, суд, решение, домашний арест, квартира, новости РБК
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