Фигуранту дела Калви разрешили при домашнем аресте поменять квартиру

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля, но разрешил последнему переехать в квартиру к семье. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

До решения суда Депаль проживал в квартире, специально купленной для домашнего ареста, но теперь ему позволили переехать на съемное жилье, где находится его семья.

Представитель Baring Vostok назвал необоснованным решение Мосгорсуда оставить продление домашнего ареста в силе. Соответствующее заявление есть в распоряжении РБК. «Суды продолжают игнорировать доказательства невиновности наших коллег и отсутствие состава преступления как такового», — отметил он.

По словам представителя компании, заказанная следствием экспертиза стоимости акций и предложения об их покупке от рыночного инвестора подтверждает то, что Baring Vostok получил качественные активы, комплементарные его бизнесу, по рыночной цене.