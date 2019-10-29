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ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов России разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план». Законопроект представили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны, гарантированно», — заявил Моисеев.

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Замминистра также подчеркнул важность правильной организации инфраструктуры, чтобы не было споров между россиянами и пенсионными фондами.

Ранее РБК со ссылкой на два источника, близких к разработчикам документа, писал, что власти подготовили проект реформы накопительной пенсии для модернизации замороженных с 2014 года пенсионных накоплений.

Новый закон должен предоставить жителям России возможность копить на пенсию за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды, причем размер отчислений определяют сами россияне.

Теги: ЦБ, Минфин, Система, пенсия, накопления
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