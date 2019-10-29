Глава РЖД раскритиковал Европу за сроки строительства инфраструктуры

Глава РЖД Олег Белозеров назвал различное законодательство на пространстве 1520 (России, СНГ, Финляндии и Монголии) и Восточной Европы одной из проблем в железнодорожной отрасли. Об этом генеральный директор монополии сообщил на Международном транспортно-логистическом форуме в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Одна из проблем на сегодняшний момент — разное законодательство на пространстве [колеи] 1520 и в европейском пространстве», — сказал Белозеров. Он привел в пример проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены.

«Но мы столкнулись с тем, что в Европе очень длинный срок реализации проектов. Уникальный срок. Мы периодически себя ругаем, что что-то не получается, сдвигаем сроки на полгода-год, а там может сдвигаться на пятилетие», — сказал Белозеров.

Вторая проблема — интероперабельность и конкуренция между видами транспорта, считает глава госмонополии. «Мы должны не конкурировать, а взаимно дополнять свои возможности с другими видами транспорта, в первую очередь с автомобильным, — в прошлом году мы перевезли 553 тыс. транзитных контейнеров, в этом году цифра будет более 600 тыс., к 2025 президентом поставлена задача перевезти 1,7 млн», — говорит Белозеров.

Глава РЖД также отметил, что нынешний год послал железнодорожной отрасли «не одного черного лебедя, а целую стаю». (Черными лебедями называют труднопредсказуемые события или неопределенные факторы, чаще всего связанные с геополитикой — РБК.) «Но отрасль не только справляется с вызовами, мы двигаемся вперед», — добавил Белозеров.