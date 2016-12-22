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Действовавший через «ВКонтакте» вербовщик ИГ получил четыре года колонии
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Действовавший через «ВКонтакте» вербовщик ИГ получил четыре года колонии
Общество, 15:07
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Действовавший через «ВКонтакте» вербовщик ИГ получил четыре года колонии

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Чечни Ахмеду Эльсанукаеву по делу о вербовке россиян в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) с помощью соцсети «ВКонтакте». Эльсанукаев получил четыре года колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Уроженец Чечни признан виновным в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). «Я понимаю, в чем меня обвиняют, и я знаю, что я совершил. Я осознал свою ошибку, я полностью признаю свою вину, я поддерживаю свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — заявил обвиняемый в зале суда.

В связи с признанием вины дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования и оценки доказательств.

Согласно материалам дела, Эльсанукаев находился на подконтрольной ИГ территории и размещал в соцсети «ВКонтакте» материалы с призывами вступать в незаконные вооруженные формирования и противодействовать России.

В марте 2017 года Ленинский районный суд Грозного приговорил Эльсанукаева к трем годам колонии строгого режима за попытку участия в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Теги: вербовщик ИГ , «ВКонтакте»
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