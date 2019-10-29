Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«Это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей», — отметила Гурина.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» рассказала о возможности альтернативной поставки сырья из стран СНГ, с Ближнего Востока, из Африки как через украинские порты, так и через порты Прибалтики. Однако такие решения, по ее словам, будут приниматься лишь в случае их экономической привлекательности.

«По мере осуществления налогового маневра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать», — объяснила Гурина.

Белорусская экономика недополучит $800 млн за два года налогового маневра, говорил глава Минфина республики Максим Ермолович. Первый этап налогового маневра закончился в 2018 году, в этом году начался завершающий этап, он продлится до 2025 года. За шесть лет Белоруссия потеряет до $11 млрд, об этом ранее говорили в Минске.