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АвтоВАЗ прокомментировал приказ о режиме простоя

АвтоВАЗ отправит в простой все свои автосборочные линии на два дня из-за инвентаризации. Об этом РБК сообщил представитель компании Сергей Ильинский.

«Речь о ежегодной инвентаризации, которая занимает два рабочих дня. Других подтекстов нет», — подчеркнул Ильинский.

В понедельник, 28 октября, в группе «Рабочие АвтоВАЗа во «ВКонтакте» была опубликована фотография приказа, согласно которому 31 октября и 1 ноября будет введен режим простоя. В документе говорилось, что это будет оплачено в размере двух третей средней заработной платы.

При этом простой не затронет тех сотрудников, кто задействован в производстве запасных частей, в инвентаризации и на других неотложных работах.

В начале сентября завод GM-АвтоВАЗ (совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти) на неделю приостановил работу конвейера из-за снижения спроса на Chevrolet Niva.
 

Теги: приказ, режим, простой, новости РБК, АвтоВАЗ
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