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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

В Уфе обнаружили автомобиль мужчины, пропавшего три дня назад с двумя несовершеннолетними сыновьями. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет «Башинформ» со ссылкой на руководителя отряда «Поиск пропавших в РБ» Павла Нестерова, машину нашли в лесу волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские.

Ранее Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело из-за пропажи 37-летнего Артема Мазова и двух его детей, пяти и восьми лет. Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних).

В полицию обратилась 34-летняя жительница Уфы, которая сообщила о пропаже супруга с двумя сыновьями, которые около 17 часов 26 октября ушли из дома и не вернулись.

Поиски мужчины и детей продолжаются, их приметы опубликованы на сайте главка МВД республики.

28 октября в Томской области нашли семью с маленьким ребенком, которая выехали на машине из Томска в поселок Белый Яр Верхнекетского района. 37-летний мужчина, его 34-летняя жена и годовалый ребенок не добрались до места назначения.

Теги: Уфа, пропавшие дети, СК
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