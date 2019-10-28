В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.

Ранее МЧС по Томской области сообщало о том, что семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района. До места назначения 37-летний мужчина, его 34-летняя супруга и их годовалый сын не добрались.

В поисках пропавших людей участвовали полиция, спасатели и активисты местного поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что в Ольгинском районе Приморья пропали четверо мужчин, которые не вернулись с рыбалки. Они вышли 26 октября в залив Владимир на моторной лодке и не вернулись.

