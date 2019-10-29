Российские поезда задержали в Финляндии из-за нарушения электроснабжения

На территории Финляндии задерживается скоростной поезд «Аллегро» № 782 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт РЖД.

Перевозчик сообщает о возможной задержке отправления поезда № 783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки.

Как сообщает VR (финский оператор «Аллегро»), на территории Финляндии стоят два «Аллегро» — N781 (Петербург — Хельсинки) и N782 (Хельсинки — Петербург). Пресс-служба VR уточняет, что движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала было прервано из-за повреждения линии электропередачи.

Власти России и Финляндии обсуждали возможности развития железнодорожного пункта пропуска в Светогорске для того, чтобы перенаправить грузопотоки со станции Бусловская и освободить таким образом пути для поездов «Аллегро».