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Торги акциями «Магнита» начались с обновления исторического минимума
За несколько минут с начала открытия торгов бумаги «Магнита» резко подешевели, обновив исторический минимум стоимости, затем вернулись в положительную зону. Утром ретейлер опубликовал не самые оптимистичные результаты за квартал
Магнит MGNT ₽3 157 -0,35% Купить

Сразу после открытия Московской биржи 29 октября акции розничной группы «Магнит» обновили исторический минимум — цена за бумагу опустилась в моменте к 10:04 по московскому времени до 3115 руб. (сделки также проходили по цене 3092,5 руб. за бумагу). К 10:50 котировки восстановились и находились на отметке 3180 руб. за бумагу. Цена на момент закрытия 28 октября была на уровне 3168 руб. за акцию.

Предыдущий минимум — 3136,5 руб. за акцию — был зафиксирован в начале октября. Для сравнения, в феврале 2018-го, когда основатель и крупнейший акционер «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% своих акций ВТБ, сумма сделки составила 138 млрд руб.: госбанк покупал пакет с четырехпроцентным дисконтом к закрытию к стоимости накануне сделки, или 4661 руб. за акцию.

Бизнес
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Утром 29 октября «Магнит» опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Чистая розничная выручка ретейлера — «Магнита» — в июле—сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Но такие темпы роста в третьем квартале оказались ниже, чем в предыдущие два: так, за первые три месяца этот показатель находился на уровне 9,2%, второй квартал — 10,8%.

«Сезон отчетности — это время волатильности стоимости бумаг, стремительное снижение и затем рост стоимости акций просто говорит о том, что кто-то из инвесторов продавал, возможно надеясь на рост, а те инвесторы, что ждут дивидендов, — покупают», — поясняет инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Автор: Анна Левинская
Теги: Магнит
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