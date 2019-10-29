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«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
В третьем квартале продажи «Магнита» росли медленнее из-за плохой погоды и распродажи остатков ассортимента. Компания обещает работать над продуктовой линейкой и сопоставимыми продажами
Магнит MGNT ₽3 146,5 -0,68% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — «Магнита» — в июле—сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.

Темпы роста выручки в третьем квартале оказались ниже, чем в предыдущие два: так, за первые три месяца этот показатель находился на уровне 9,2%, второй квартал — 10,8%. Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб.

«В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала», — пояснил РБК гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Кроме того, в августе «Магнит» распродавал ассортимент так называемой пассивной матрицы — ассортимент, который ретейлер выводит из оборота из-за низкого спроса.

Что такое «Магнит»

«Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. По состоянию на 30 сентября, сеть «Магнит» насчитывала 20 497 магазинов: 14 507 магазинов у дома, 467 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5523 магазина дрогери. «Магниту» также принадлежат 11 промышленных и четыре агропромышленных комплекса в Краснодарском крае, Московской, Саратовской, Тверской, Самарской, Липецкой областях и Башкирии. Предприятия ретейлера производят около 200 тыс. т продукции в год: замороженные полуфабрикаты, макароны, снеки, крупы, орехи, семечки, уксус, сиропы, сухие завтраки, каши и т.д. Производительность агропромышленных объектов — около 70 тыс. т. «Магнит» сам выращивает огурцы, томаты, зелень, шампиньоны, картофель, лук, морковь, свеклу и т.п.

 

Примерно за две недели в августе ретейлер продал более 50% пассивного ассортимента на 16,7 млрд руб. Но поскольку продукция продавалась с большим дисконтом, она также каннибализировала LFL-продажи (Like-for-like, продажи в сопоставимых магазинах), уточнил Дюннинг. Рост LFL-продаж сократился с 1,7% во втором квартале 2019-го до -0,7% в третьем.

Как сообщает компания, благодаря быстрой распродаже доля пассивной матрицы в ассортименте снизилась до 13%, в будущем она продолжит оптимизировать пассивный ассортимент и доведет его до уровня 8% без существенного влияния на рентабельность. Чистая прибыль ретейлера в июле—сентябре сократилась на 57,3% год к году и составила 3,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 151 б.п., до 0,9%. Избавление от большой доли пассивного ассортимента было необходимой мерой по улучшению ассортимента, что должно сказаться на продажах в будущих месяцах, рассчитывают в компании.

Общая выручка компании за отчетный период выросла на 10,5%, до 342,6 млрд руб. Ее рост поддерживался увеличением оптовых продаж: так, в третьем квартале они выросли на 97,8%, до 9,6 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров.

Трафик покупателей «Магнита» по-прежнему остается отрицательным — снижение сопоставимого трафика в отчетном квартале составило 3,4%, хотя компания видит улучшения, которые отразятся в будущих периодах. Замедлился рост среднего чека до 2,8%. Но, как отмечают в «Магните», впервые за два года в нем увеличилось количество позиций, а также выросло потребление более дорогих товаров из-за работы с ассортиментом и улучшением промо.

«Магнит» снизил свой прогноз по открытию новых магазинов до конца года, так, количество новых магазинов формата «у дома» за отчетный период составит 1200 точек (вместо 1500) и 1200 аптек (вместо 2000). Планы по дрогери, неизменно самому стабильному формату ретейлера, остаются прежними — 2000 точек. Также до конца года ретейлер успеет обновить больше магазинов — 2300 вместо ранее заявленных 2000. Снизился прогноз рентабельности по EBITDA: ранее ретейлер планировал ее на уровне 2018 года (7,3%), теперь на уровне 6,5%.

Замедление роста сетей Ян Дюннинг объясняет тем, что компания сосредоточится на улучшении показателя продаж в сопоставимых магазинах. «Как только мы это исправим и сможем зафиксировать устойчивый рост, мы начнем наращивать количество новых магазинов», — обещает он.

Основное влияние в улучшение показателя LFL-продаж должно внести изменение ассортимента ретейлера, в том числе работа с собственными торговыми марками (СТМ). «Мы единственный ретейлер, который за счет собственных производств действительно может гарантировать качественную продукцию и показать ее путь от поля до полки», — говорит Дюннинг.

Как ранее сообщал РБК, «Магнит» провел ревизию своего портфеля брендов, а также в оставшиеся месяцы запустит 26 новых брендов и более 800 товарных позиций, которые в значительной степени будут произведены на собственных производствах. В СТМ компания будет работать не только с товарами первой цены, но также в среднем и высоком сегментах и усилит работу по коммуникации с потребителем — ретейлер запустил кампанию на федеральном телевидении.

Как рассказал Ян Дюннинг, в индустриальном парке «Краснодар» (принадлежит «Магниту») компанией также будет запущено новое производство — фабрика-кухня — третье по счету. Предприятие будет производить готовые блюда для гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома ретейлера. Его планируемая мощность составит более 10 тыс. т в год.

Автор: Анна Левинская
Теги: Магнит, ретейл, отчетность
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