«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

В третьем квартале продажи «Магнита» росли медленнее из-за плохой погоды и распродажи остатков ассортимента. Компания обещает работать над продуктовой линейкой и сопоставимыми продажами

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — «Магнита» — в июле—сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.

Темпы роста выручки в третьем квартале оказались ниже, чем в предыдущие два: так, за первые три месяца этот показатель находился на уровне 9,2%, второй квартал — 10,8%. Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб.

«В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала», — пояснил РБК гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Кроме того, в августе «Магнит» распродавал ассортимент так называемой пассивной матрицы — ассортимент, который ретейлер выводит из оборота из-за низкого спроса.

Что такое «Магнит» «Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. По состоянию на 30 сентября, сеть «Магнит» насчитывала 20 497 магазинов: 14 507 магазинов у дома, 467 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5523 магазина дрогери. «Магниту» также принадлежат 11 промышленных и четыре агропромышленных комплекса в Краснодарском крае, Московской, Саратовской, Тверской, Самарской, Липецкой областях и Башкирии. Предприятия ретейлера производят около 200 тыс. т продукции в год: замороженные полуфабрикаты, макароны, снеки, крупы, орехи, семечки, уксус, сиропы, сухие завтраки, каши и т.д. Производительность агропромышленных объектов — около 70 тыс. т. «Магнит» сам выращивает огурцы, томаты, зелень, шампиньоны, картофель, лук, морковь, свеклу и т.п.

Примерно за две недели в августе ретейлер продал более 50% пассивного ассортимента на 16,7 млрд руб. Но поскольку продукция продавалась с большим дисконтом, она также каннибализировала LFL-продажи (Like-for-like, продажи в сопоставимых магазинах), уточнил Дюннинг. Рост LFL-продаж сократился с 1,7% во втором квартале 2019-го до -0,7% в третьем.