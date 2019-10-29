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Ученые нашли у кофе снижающее риск заболеваний свойство

Употребление кофе положительно влияет на микрофлору кишечника и, как следствие, уменьшает риск развития ряда заболеваний. Об этом говорится в исследовании Американской коллегии гастроэнтерологов, опубликованном на ее сайте.

В исследовании участвовали 34 человека, у которых взяли 97 образцов из разных сегментов слизистой оболочки кишечника для проведения биопсии. Для определения уровня кофеина использовались опросники. Исследователи оценили связь между распространенностью некоторых бактерий с высоким и низким уровнем потребления кофеина.

Результаты показали, что в кишечнике у тех, кто часто пьет кофе, присутствовало больше противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia, тогда как при низком уровне кофеина в микрофлоре организма обнаруживались потенциально вредные микроорганизмы Erysipelatoclostridium.

Таким образом, отмечает ассоциация гастроэнтерологов, кофеин может формировать состав микробиоты кишечника (находящихся в нем микроорганизмов) и сокращает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени. При этом точные механизмы влияния кофеина на снижение риска заболеваний ученым не удалось установить.

Общество
Врачи объяснили вред кофе вместо завтрака

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Гастроэнтеролог Мария Бадалян предупреждала, что чашка кофе без завтрака может ухудшить работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, каждое утро необходимо «запускать» желчный пузырь, а кофе натощак можно пить, только если с этим органом нет проблем. Для улучшения работы органа эксперт советовала завтракать кашами, мюсли или бананами.

Теги: кофе, заболевания, ученые
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