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Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолет столкнулся с птицей

Летевший из Москвы самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Новый Уренгой сообщили, что обратный рейс в Москву задержали до прибытия резервного воздушного судна. Представитель «Ямала» работает с пассажирами. Для расследования обстоятельств столкновения была создана комиссия.

«Обратный рейс в Москву вылетел из Нового Уренгоя в 11:17 (09:17 мск), задержка на вылет составила 3,5 часа», — добавили РБК в пресс-службе аэропорта.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Ямал».

Представитель авиакомпании уточнил агентству «Интерфакс-Урал», что на борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее в пресс-службе «Ямала» отметили, что самолет отстранили от дальнейших полетов из-за повреждения носового обтекателя метеолокатора.

27 октября схожий инцидент произошел в аэропорту Минеральных Вод. При взлете лайнера Utair, на борту которого находились 150 пассажиров, в двигатель самолета попала птица. Экипаж прервал взлет, рейс вылетел лишь через пять часов.

В середине августа столкновение с птицами привело к тому, что у Аirbus 321 «Уральских авиалиний», вылетевшего из аэропорта Жуковский в Симферополь, заглохли оба двигателя. Экипажу пришлось совершать экстренную посадку в кукурузном поле.

Теги: самолет, столкновение, птица, посадка, Новый Уренгой, Москва, новости РБК
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