Самолет прервал вылет из Минеральных Вод из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Минеральных Вод в Москву, задержали из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СКФО.

По его данным, птица попала в левый двигатель при взлете, после чего было принято решение вернуть самолет. На борту находилось 150 человек и шесть членов экипажа. Собеседник агентства добавил, что рейс выполняла авиакомпания Utair.

В пресс-службе Utair РБК подтвердили задержку рейса.

«Командир рейса UT574 Минеральные Воды — Москва принял решение в интересах безопасности прервать взлет из-за попадания птицы в самолет», — сообщили в компании. Самолет проверили и допустили к выполнению рейса спустя 4 часа 50 минут, сообщили в Utair.