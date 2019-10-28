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Самолет прервал вылет из Минеральных Вод из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Минеральных Вод в Москву, задержали из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СКФО.

По его данным, птица попала в левый двигатель при взлете, после чего было принято решение вернуть самолет. На борту находилось 150 человек и шесть членов экипажа. Собеседник агентства добавил, что рейс выполняла авиакомпания Utair.

Общество
Рейс «Победы» из Внуково прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель

В пресс-службе Utair РБК подтвердили задержку рейса.

«Командир рейса UT574 Минеральные Воды — Москва принял решение в интересах безопасности прервать взлет из-за попадания птицы в самолет», — сообщили в компании. Самолет проверили и допустили к выполнению рейса спустя 4 часа 50 минут, сообщили в Utair.

25 октября взлет самолета авиакомпании «Победа» задержали из-за попадания в двигатель птицы в аэропорте Внуково. Самолет направлялся в Братиславу. Он вернулся на стоянку, после этого компания подготовила для рейса резервный борт.

Теги: Минеральные Воды, птица, самолет
Материалы по теме
Рейс «Победы» из Внуково прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель
Общество
Рейс Utair задержали из-за попадания птицы в двигатель
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