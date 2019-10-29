Восемь человек погибли при обрушении парковки в Китае

Восемь человек погибли при обрушении парковки в Китае

Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения строящейся парковки в городе Гуйян на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая.

Здание строящейся автостоянки обрушилось в 16:21 (11:21 мск). На ней работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному по прибытии помогли спасатели. Поиски оставшихся велись более десяти часов. В результате спасатели обнаружили восемь тел, еще двое рабочих были ранены. Причина обрушения сейчас устанавливается.

В минувшую субботу, 26 октября, в китайской провинции Сычуань во время ремонтных работ обрушился потолок угольной шахты. В результате происшествия погибли три человека, один пострадал.