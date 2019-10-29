Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.

«Мы не знаем, почему Джордж Мартин (автор цикла книг «Песнь льда и пламени». — РБК) доверил нам дело всей своей жизни», — заявил Бениофф.

Сценаристы признались, что допустили серьезные ошибки при написании сценария, подборе актеров и работе с художниками по костюмам. «Везде, где мы могли ошибиться, мы ошиблись», — заявили они. Уайсс описал полученный в ходе съемок опыт как учебу в «очень дорогой киношколе». По словам сценаристов, они, пытаясь расширить аудиторию поклонников, убирали из сценария элементы фантастики, поскольку им казалось, что их слишком много.

После выхода финального эпизода сериала, вызвавшего бурную критику у фанатов шоу, Бениофф и Уайсс избегали общения с ними. В частности, они отказались от участия в международном фестивале Comic-Con в Сан-Диего, прошедшем в июле.

В сентябре заключительный сезон сериала «Игра престолов» от канала HBO получил телевизионную награду «Эмми», второй год подряд став лучшим драматическим сериалом года.