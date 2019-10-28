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Родственники жены рязанского священника сообщили детали конфликта в семье

Родственники пострадавшей от избиений мужа-священника рассказали РБК о происходящем с Любовью Покровской после конфликта.

«Сегодня к ней приезжали следователи и представители ПДН (инспекции по делам несовершеннолетних. — РБК), при разговоре я не присутствовала. Ей лучше, но заложенность, отек носа остался, головные боли тоже пока присутствуют. Любовь сейчас у меня в доме», — заявила ее двоюродная сестра Юлия Яковлева.

Также сестра избитой жены священника прокомментировала сообщения о его отстранении от службы.

«Я знаю про отлучение временное, думаю, что для него это хорошо, но я не уверена, что это точно его исправит, и что будет через год - тоже под большим вопросом. Алкоголь — это болезнь в его случае, а я не видела у него желания вылечится», — заявила она.

Информацию об отстранении Владимира Покровского от службы прокомментировал и двоюродный брат Любови Артем Балонин. «Об отлучении знаю, это отлучение временное же, никак не отношусь, но хотя бы лучше чем ничто», — заявил он.

Также он отметил, что Любовь ранее не жаловалась на насилие в семье. «Не могу сказать, замечал ли раньше травмы, т.к. на любой синяк говорила - что-то бытовое», — добавил Артем.

Ранее рязанского священника Владимира Покровского отстранили от богослужений на один год указом митрополита Рязанского и Михайловского «за систематическое нарушение церковной дисциплины». Отстранение подразумевает собой невозможность в указанный срок преподавать благословение, носить нательный крест и проводить богослужения.

Теги: церковь, священник, новости РБК
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