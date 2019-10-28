Рязанского священника отстранили от службы за пьянство

Священника из Рязани отстранили от богослужения на год за чрезмерное употребление алкоголя и жестокое обращение с домочадцами. Соответствующий указ митрополита Рязанского и Михайловского Марка опубликован на сайте епархии.

«Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины», — говорится в тексте.

Как пишет рязанский интернет-портала ProГород, иерей Владимир Покровский служит в Казанском женском монастыре. 26 октября стало известно, что священник жестоко избил свою жену, мать четырех детей. В этот момент Покровский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник издания сообщил, что в связи с произошедшим подано заявление в полицию.

Алкогольную зависимость клирика и побои в семье подтвердила порталу ya62.ru его супруга Любовь. В настоящее время Покровская вместе с детьми скрывается от мужа из-за его угроз расправы над потерпевшей и намерена заниматься разводом. Иерей Владимир Покровский в интервью ya62.ru опроверг факт избиения и утверждает, что супруга получила травмы в результате падения из-за проблем с ногами.