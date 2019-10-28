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Замглавы ФСИН не увидел нужды в частных СИЗО

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко считает, что в создании частных СИЗО в России нет необходимости. Об этом он сообщил РБК.
«Абсолютно никакой нужды в этом нет», — сказал представитель ФСИН. Многие страны экспериментировали с созданием частных тюрем, но уже отказались от этого, пояснил Максименко. По его словам, необходимо изучить их опыт и понять, почему они закрылись.

В московских следственных изоляторах действительно много задержанных, как и в других крупных городах, но условия содержания практически во всех столичных СИЗО находятся на уровне европейских стандартов, а то и превышают их, сообщил замдиректора ФСИН. Это касается норм по питанию и медицине, уточнил Максименко.

Он отметил, что государство выделяет на ремонт и постройку новых СИЗО «большие деньги». По его словам, федеральные целевые программы предусматривают строительство двух новых следственных изоляторов в Новой Москве, которое уже начали в сентябре этого года. «Вместо старых изоляторов, таких как Бутырский тюремный замок, появятся новые, красивые здания», — сообщил Максименко. Они будут не хуже, чем новые «Кресты» Санкт-Петербурга, которые считаются сегодня лучшей европейской тюрьмой, пояснил Максименко.

Кроме того, замдиректора ФСИН призвал правозащитников уделять больше внимания нарушению прав задержанных. «Я их хочу попросить, чтобы они больше внимания обращали на недобросовестное исполнение обязанностей нашими сотрудниками. Где наши в чем-то не правы, в чем-то злоупотребляют», — сказал Максименко. Для разрешения проблем он призвал сообщать о нарушениях ведомству или СМИ.

Ранее, в понедельник об идее создания частных СИЗО в Москве заявила Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. Соответствующее предложение она получила от московского бизнес-сообщества. По ее словам, речь шла о пилотном проекте по организации частных СИЗО на условиях государственно-частного партнерства. Предприниматели выступили с инициативой из-за «сложных условий пребывания» в СИЗО.

Теги: ФСИН, СИЗО, новости РБК
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