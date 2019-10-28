Муж Лолиты подал иск о разводе

Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подал иск о разводе, сообщил РБК адвокат артистки Сергей Жорин. По его словам, в подаче иска не было необходимости, но Иванов сделал это из-за «вскрывшихся обстоятельств». Каких именно, адвокат не уточнил.

«Поскольку у них нет общих детей, можно было развестись через ЗАГС, но по каким-то причинам он решил сделать это через суд», — отметил юрист. Он уточнил, что «вскрылись определенные обстоятельства», которые будут подробно указаны во встречном иске Лолиты о признании брака фиктивным.

Жорин добавил, что подготовка по иску назначена на 10:30 в мировом судебном участке № 387. Сама певица в суд не придет, поскольку находится на гастролях, уточнил представитель артистки.

Лолита сообщила о расставании с мужем в июле этого года на странице в Instagram. 44-летний Иванов был пятым мужем 55-летней артистки с 2010 года. Певица писала, что решение о расставании пара приняла для того, «чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».