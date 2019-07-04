Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam. 44-летний Иванов — пятый муж 55-летней артистки. Пара поженилась в 2010 году.

Лолита написала, что они «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время». Решение о расставании принято для того, «чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

«У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — указано в посте.

Певица заявила, что не собирается в ближайшее время «искать себе новое приключение». «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась Лолита.

В январе на Лолиту подало в суд ТСЖ из-за долгов по ремонту жилья и коммунальным услугам. Задолженность певицы достигла 758 тыс. руб.