Туроператоры ответили на сообщения о «налоге на проживание» в Турции

Туроператоры ответили на сообщения о «налоге на проживание» в Турции

Заключение контрактов с отелями Турции на следующий сезон уже на стадии завершения, поэтому рост налогов для отельеров не скажется на стоимости турпакетов в следующем году, сообщили РБК в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В компании рассказали, что спрос на поездки в Турцию на сезон 2020 года по раннему бронированию уже превышает показатель 2018 года на 14%. В пресс-службе отметили, что Tez Tour уже рассчитал цены на размещение для более чем 400 отелей, а полетная программа будет аналогичной текущей.

В пресс-службе Anex Tour подтвердили, что слышали о планах ввести «налог на проживание», который будут платить гостиницы. В компании напомнили, что турецкие власти уже анонсировали обязательные отчисления в бюджет Агентства по развитию туризма. Учитывая этот факт, «есть предположения, что эти налоги и отчисления могут стать причиной роста цен на туры в последующие сезоны», сказали в Anex Tour. В пресс-службе отметили, что раннее бронирование сгладит изменения в цене.

В пресс-службе туроператора «Интурист» РБК заявили, что любой новый налог всегда негативно сказывается на конечной стоимости путевки, «которая может возрасти пропорционально введенной налоговой ставке».