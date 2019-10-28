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Туроператоры ответили на сообщения о «налоге на проживание» в Турции

Заключение контрактов с отелями Турции на следующий сезон уже на стадии завершения, поэтому рост налогов для отельеров не скажется на стоимости турпакетов в следующем году, сообщили РБК в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В компании рассказали, что спрос на поездки в Турцию на сезон 2020 года по раннему бронированию уже превышает показатель 2018 года на 14%. В пресс-службе отметили, что Tez Tour уже рассчитал цены на размещение для более чем 400 отелей, а полетная программа будет аналогичной текущей.

В пресс-службе Anex Tour подтвердили, что слышали о планах ввести «налог на проживание», который будут платить гостиницы. В компании напомнили, что турецкие власти уже анонсировали обязательные отчисления в бюджет Агентства по развитию туризма. Учитывая этот факт, «есть предположения, что эти налоги и отчисления могут стать причиной роста цен на туры в последующие сезоны», сказали в Anex Tour. В пресс-службе отметили, что раннее бронирование сгладит изменения в цене.

Общество
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В пресс-службе туроператора «Интурист» РБК заявили, что любой новый налог всегда негативно сказывается на конечной стоимости путевки, «которая может возрасти пропорционально введенной налоговой ставке».

«Практика показывает, что, даже несмотря на введение нового налога, цены на турецкие каникулы все равно останутся наиболее привлекательными по сравнению с другими европейскими пляжными направлениями», — отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что туристы, которые предпочитают ждать спецпредложений и размещаться в люксовых турецких отелях по низкой цене, могут выбрать отдых на побережье Антальи с конца октября по апрель.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 1 апреля 2020 года в Турции начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Он составит 1% от стоимости всех услуг. В ассоциации рассказали, что после конца следующего года ставка вырастет до 2%.

Теги: Турция, налог, туристы, новости РБК
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Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
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