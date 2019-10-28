Около московского стадиона «Открытие Арена» произошел пожар

В Москве около стадиона «Открытие Арена» возник пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Волоколамское шоссе, дом 69. Ориентировочно там происходит возгорание сухой травы. Подразделение на месте, работают», — сказали в главке.

«Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу московского ФК «Спартак» сообщает, что, по предварительным данным, причиной стал костер, который оставили непогашенным. В пресс-службе добавили, что объектам инфраструктуры клуба ничего не угрожает.

Впоследствии в ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание потушили. В результате никто не пострадал.