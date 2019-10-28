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Медведев подписал поручение о мерах по экономическому росту России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах, направленных на ускорение роста экономики России. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Как мы и договаривались, я подписал перечень поручений», — сказал он, добавив, что решения по стимулированию экономики были дополнительно доработаны.

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Он отметил, что темпы роста российской экономики недостаточно высоки. Медведев добавил, что в третьем квартале наблюдаются улучшения в динамике, однако нужно укреплять эти процессы, в том числе приняв дополнительные меры.

По данным аналитиков Газпромбанка, реализация нацпроектов с 2019 по 2021 годы добавит российскому экономическому росту 1,6 п.п. По оценкам Минэкономразвития, в текущем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 1,3%, а в следующем году — 1,7%. В министерстве отмечали, что в 2021 году рост ВВП увеличится до 3,1%.

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин добавил, что в 2019 году прирост этого показателя за счет нацпроектов будет минимальным из-за сдержанного роста инвестиций.

Теги: экономический рост, поручения
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