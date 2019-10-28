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Жена Малахова ответила на сообщения о предложениях мужа об эскорт-услугах

Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева назвала ерундой сообщения о том, что ее супруг предлагал познакомить актрис Наталью Рудовую и Настасью Самбурскую с некими олигархами. Об этом она сообщила РБК.

«Это полная ерунда. Как вы можете представить Андрея Малахова, занимающегося сутенерством? Это невозможно», — сказала она.

25 октября вышла программа Малахова «Прямой эфир», посвященная эскорт-услугам. Актриса Наталья Рудовая заявила в Instagram, что создатели передачи «обманом взяли интервью» у ее директора и смонтировали его, исказив смысл слов и вырвав их из контекста. По словам актрисы, в программе показали фото и видео, сделанные во время ее отдыха с подругами, на которых они одеты в купальники.

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«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне», — заявила Рудовая.

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В комментариях к записи актриса Настасья Самбурская также отметила, что Малахов два раза звонил ей с предложениями подобного рода, которые она отвергла.

В интервью порталу Super.ru Малахов заявил, что смысл эпизода программы заключался в том, что «многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет».

Теги: Андрей Малахов, новости РБК
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