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Малахов попросил прощения на киргизском языке в эфире «России»

Телеведущий Андрей Малахов извинился на киргизском языке в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия» за высказывания о гибели в аварии сына бизнесмена Владимира Маругова Александра, в которой он обвинял водителя такси из Киргизии.

«Нашу программу смотрят во всем мире, мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!», — сказал телеведущий.

Малахов также процитировал «древнюю мудрость киргизского народа: «Умей слушать и будешь услышанным». По его словам, изначальные слова, произнесенные в адрес Акбарова, были неправильно поняты. «От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления», — добавил он.

В программе «Прямой эфир» от 24 сентября Малахов назвал водителя такси Ислабмека Акбарова виновником смертельного ДТП с мотоциклом и выдвинул версию, что гражданин Киргизии намеренно убил Маругова за деньги. После этих высказываний МИД Киргизии вызвал советника-посланника посольства России в этой стране и выразил озабоченность заявлениями телеведущего. В МИД Киргизии отметили «некорректность» слов ведущего по отношению к Акбарову и киргизскому народу.

ДТП, ставшее поводом для конфликта, произошло в Москве в июле. На Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии погиб мотоциклист Александр Маругов, водитель такси Исламбек Акбаров оказался под следствием.

Теги: Андрей Малахов, Киргизия, ДТП, телевидение
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